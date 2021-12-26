Противник пять раз открывали огонь по позициям ВСУ Источник: Министерство обороны Украины

В воскресенье, 26 декабря, на Донбассе противник пять раз открывали огонь по позициям украинской армии. В результате вражеских обстрелов тяжело ранен украинский военный. Об этом в вечерней сводке сообщил штаб ООС.

В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья - тяжелое.

Под обстрелы боевиков из гранатометов разных систем попали опорные пункты ВСУ в районе Южного, Песок, Новолуганского и Шумов.

Вблизи Талаковки противник задействовал беспилотник, который сбросил снаряд ВОГ-17.

В штабе сообщили, что украинские военные открывали ответный огонь и заставили боевиков прекратить обстрелы.

Напомним, что 22 декабря, Трехсторонняя контактная группа договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня на Донбассе.