На Донбассе ранили украинского бойца, в штабе начали расследование [ Редактировать ]
Источник: Министерство обороны Украины
В зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе получил ранение боец Национальной гвардии. Ранение воина не связано с выполнением боевых задач, сообщает штаб Операции объединенных сил.
Военнослужащий Национальной гвардии Украины получил ранение, не связанное с выполнением задач на линии столкновения, находясь в 18 километрах от нее. По данному факту начато служебное расследование. Обстоятельства происшествия выясняются.
Боец находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья - средней тяжести.
В утренней сводке штаба ООС сообщалось, что 24 декабря зафиксировали пять вражеских обстрелов, дважды противник использовал оружие, запрещенное Минскими договоренностями.
- В направлении Новозвановки стреляли из станковых противотанковых гранатометов.
- Близ Марьинки били из минометов калибра 120 мм.
- В сторону Катериновки наемники открывали огонь из подствольных и автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
- Вблизи Новолуганского противники использовали стрелковое оружие.
- В Луганской области бойцы заметили вражеский беспилотник, который пересек линию столкновения. Предполагают, что это был "Орлан-10".
Напомним, что 22 декабря, Трехсторонняя контактная группа договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня на Донбассе.
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