В среду, 22 декабря, Трехсторонняя контактная группа договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня на Донбассе. Украинская сторона приветствует это решение ТКГ. Об этом сообщает ОБСЕ и Минобороны.

На сегодняшнем заседании ТКГ с участием представителей ОРДЛО приоритет был предоставлен вопросам безопасности и, в частности, соблюдения режима прекращения огня. Я был рад, что участники выразили свою решимость полностью соблюдать соглашение об усилении режима прекращения огня от 22 июля 2020 года.

На договоренность ТКГ отреагировали в Министерстве обороны и Вооруженных силах Украины.

ВС Украины заверяют касательно своей позиции последовательно и неукоснительно соблюдать режим прекращения огня, предусмотренных вышеуказанными мерами, в том числе относительно условий открытия огня в ответ.

Напомним, что в ходе заседания рассматривался ряд правительственных кадровых вопросов.

Так, депутатами был уволен министр экономики Украины Алексей Любченко. Также Рада уволила министра экологии Романа Абрамовского.

Министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова также отправили в отставку.

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