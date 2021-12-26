Війна на Донбасі: один боєць отримав тяжке поранення [ Редактировать ]
Говоритимуть про Україну без України! НАТО скликає саміт з Росією. Зустріч, як повідомив генсек Єнс Столтенберг, запланована на 12 січня. І на ній Москва апелюватиме - чому нашу країну не потрібно брати до Альянсу. А Кремль вимагає від США та НАТО гарантій, що нас там точно не буде.
І нові дані від американської розвідки оприлюднило видання The Washington Post. Іноземні спецслужби не виключають, що Росія може напасти з Азовського моря. І перед таким вторгненням Україна буде безсила. Бо російські військові у водах домінують і власне - диктують ситуацію.
А от від чого залежить ситуація на Сході? Ворог сьогодні п'ять разів відкривав вогонь по позиціям українських військових. Один боєць отримав тяжке поранення. Більше про день на фронті розкаже наш військовий кореспондент Ігор Левенок.
Передова на Світлодарській дузі. Бійці в окопах - на сторожі. Кажуть: про чергове новорічне перемир'я чули. Але тут воно таке, що біля кулеметів мусять бути цілодобово.
Максим, військовослужбовець Збройних сил України:
Стрельба, і опять же ж ВОГи так само. ВОГи вони кожен день кидають. Тобто АГС працює і з подствольника…
Микола, військовослужбовець Збройних сил України:
На даному напрямку ще й проблемно із-за того, що заїхали снайперські групи іменно регулярних військ Російської Федерації. Доволі професійно вони працюють. Без виявлення себе. Работають прицільно…
Ось так і минають фронтові будні. Та хлопці не нарікають. Адже вони тут, щоби за їхніми спинами був мир.
Завжди на позитиві, як кажуть, позитив він спасає і дає друге дихання в цій справі нашій нелегкій…
Армійці не приховують: відпочивати їм ніколи. Та й усі вояки вже бувалі - знають: коли панує хитка тиша, слід бути особливо пильними. Можуть бути ворожі провокації та обстріли, або ж працювати диверсійні групи. Клопоту додав і сніг.
Микола, військовослужбовець Збройних сил України:
Це більше, скажем так, як демаскуючий фактор цей сніг, бо випав сніг, люди починають ходити і противник може даже з того самого безпілотника побачить наші тропи передвіженія і наше місце знаходження в окопах…
Але свято і піднесений настрій панують і тут. А ще в підрозділі є поповнення - вісім цуценят від Моллі та італійського дога Арчі. Бійці не натішаться. Бавляться із малечею. Кажуть: собаки, тут на передовій, це своєрідний релакс.
-Чисто як друг і чисто, щоб разнообразіє було якесь, бо одна і та сама обстановка, вона трохи… Чисто для того, щоб розслабитися, і погуляти з собакою. - Скажіть, а коли стріляють, вони якось реагують? - Так, вони не хочуть виходити на двір, бо їм страшно. Вони хоть і великі, і ніби як страшні, але вони як діти, добрі і чемні, і нікого не кусають…
по теме
Стан здоров'я одного бійця - тяжкий, іншого - середньої тяжкості, - повідомили в штабі. Щоправда, інтенсивність ворожих обстрілів сьогодні дещо знизилась.
Минулої доби зафіксували два ворожих обстріли. Неподалік Новозванівки противник бив із артилерії 122-го калібру, а в напрямку Світлодарська - із великокаліберних кулеметів.
В районі Золотого-4 та Травневого окупанти атакували з гранатометів, - біля Новолуганського і Павлополя - зі стрілецької зброї.
У напрямку Золотого-4 і Травневого противник застосував автоматичні станкові гранатомети. Неподалік Новолуганського незаконні збройні формування вели вогонь зі стрілецької зброї.
Зупинити атаки вдалося лише вогнем у відповідь. Втрат серед наших бійців немає.