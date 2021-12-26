Говоритимуть про Україну без України! НАТО скликає саміт з Росією. Зустріч, як повідомив генсек Єнс Столтенберг, запланована на 12 січня. І на ній Москва апелюватиме - чому нашу країну не потрібно брати до Альянсу. А Кремль вимагає від США та НАТО гарантій, що нас там точно не буде.

І нові дані від американської розвідки оприлюднило видання The Washington Post. Іноземні спецслужби не виключають, що Росія може напасти з Азовського моря. І перед таким вторгненням Україна буде безсила. Бо російські військові у водах домінують і власне - диктують ситуацію.

А от від чого залежить ситуація на Сході? Ворог сьогодні п'ять разів відкривав вогонь по позиціям українських військових. Один боєць отримав тяжке поранення. Більше про день на фронті розкаже наш військовий кореспондент Ігор Левенок.

Передова на Світлодарській дузі. Бійці в окопах - на сторожі. Кажуть: про чергове новорічне перемир'я чули. Але тут воно таке, що біля кулеметів мусять бути цілодобово.

Максим, військовослужбовець Збройних сил України:

Стрельба, і опять же ж ВОГи так само. ВОГи вони кожен день кидають. Тобто АГС працює і з подствольника…

Микола, військовослужбовець Збройних сил України:

На даному напрямку ще й проблемно із-за того, що заїхали снайперські групи іменно регулярних військ Російської Федерації. Доволі професійно вони працюють. Без виявлення себе. Работають прицільно…

Ось так і минають фронтові будні. Та хлопці не нарікають. Адже вони тут, щоби за їхніми спинами був мир.

Завжди на позитиві, як кажуть, позитив він спасає і дає друге дихання в цій справі нашій нелегкій…

Армійці не приховують: відпочивати їм ніколи. Та й усі вояки вже бувалі - знають: коли панує хитка тиша, слід бути особливо пильними. Можуть бути ворожі провокації та обстріли, або ж працювати диверсійні групи. Клопоту додав і сніг.

Микола, військовослужбовець Збройних сил України:

Це більше, скажем так, як демаскуючий фактор цей сніг, бо випав сніг, люди починають ходити і противник може даже з того самого безпілотника побачить наші тропи передвіженія і наше місце знаходження в окопах…

Але свято і піднесений настрій панують і тут. А ще в підрозділі є поповнення - вісім цуценят від Моллі та італійського дога Арчі. Бійці не натішаться. Бавляться із малечею. Кажуть: собаки, тут на передовій, це своєрідний релакс.