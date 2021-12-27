Минулої доби від ускладнень коронавірусу у світі померли майже три тисячі людей.

Пандемія добігає кінця. Такі висновки зробили науковці Лестерського університету, що у Великій Британії. Стверджують: попри рекордну статистику інфікувань, кількість летальних випадків у світі суттєво знизилася. Це, на думку вчених, свідчить про адаптацію коронавірусу в суспільстві.

А наступні мутації, ймовірно, будуть схожими на "Омікрон" - легко передаватимуться, та хвороба минатиме легше. Минулої доби від ускладнень коронавірусу у світі померли майже три тисячі людей. Такі цифри востаннє фіксували на початку 2020-го, коли пандемія лише починалася.

Водночас у Всесвітній організації охорони здоров'я попереджають: загроза від ковіду ще не минула. Наступного року там розпочнуть роботу над глобальною угодою щодо боротьби з поширенням вірусу. За словами очільника ВООЗ, документ допоможе боротися з пандемією ефективніше.