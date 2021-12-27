Наступні мутації коронавірусу будуть схожими на "Омікрон" [ Редактировать ]
Пандемія добігає кінця. Такі висновки зробили науковці Лестерського університету, що у Великій Британії. Стверджують: попри рекордну статистику інфікувань, кількість летальних випадків у світі суттєво знизилася. Це, на думку вчених, свідчить про адаптацію коронавірусу в суспільстві.
А наступні мутації, ймовірно, будуть схожими на "Омікрон" - легко передаватимуться, та хвороба минатиме легше. Минулої доби від ускладнень коронавірусу у світі померли майже три тисячі людей. Такі цифри востаннє фіксували на початку 2020-го, коли пандемія лише починалася.
Водночас у Всесвітній організації охорони здоров'я попереджають: загроза від ковіду ще не минула. Наступного року там розпочнуть роботу над глобальною угодою щодо боротьби з поширенням вірусу. За словами очільника ВООЗ, документ допоможе боротися з пандемією ефективніше.
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У ЄС сподіваються, що поява цієї вакцини переконає зробити щеплення навіть противників імунізації. Принаймні тих, які бояться препаратів на основі нових технологій. Вакцина від Novavax - білковий препарат, розроблений за традиційною методикою.
Там вважають, що стрімке зростання кількості інфікованих може стати неабияким навантаженням для медичних систем країн навіть попри порівняно легший перебіг хвороби пацієнтів.
"Омікрон" виявили в жінки, яка повернулася з Об'єднаних Арабських Еміратів. Тож Україна вже не біла пляма на мапі інфікувань.
За даними Міністерства охорони здоров'я, дві дози вакцини отримало вже майже 40 відсотків дорослого населення країни.
Йдеться про поштарів, працівників Укрзалізниці, рятувальників та соцпрацівників.