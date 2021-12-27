В Північній Кореї про коронавірус чули, але в себе його не мають.

На мапі світу є країни, в яких пандемія навіть не починалася. Принаймні, офіційно. Їх керманичі впевнено заявляють, що жоден вірус до них не дістався, і жодні нові штами їм не загрожують. Чи існують там секрети боротьби з інфекцією - розкажуть мої колеги.

Вони наче з паралельної реальності. Коли весь світ захлинається від пандемії, в них її немає. В Туркменістані не зафіксували досі жодного хворого на коронавірус. Ба більше! В країні взагалі заборонено промовляти це слово. Коронавірус, за даними іноземних ЗМІ, лікарі замінюють на "пневмонію".

І попри таке, здавалося б, державне ігнорування, вакцинація від ковіду в Туркменістані обов'язкова для всіх, хто досяг повноліття. Щеплюють трьома вакцинами на вибір. В асортименті китайський "Коронавак" та російські "Спутнік" та "Епівак". Обов'язковий і масочний режим. Щоправда, запровадили його через пил у повітрі.

В Північній Кореї про коронавірус чули, але в себе його не мають. Жодного випадку з початку пандемії. Носити маски громадян там зобов'язали лише нещодавно. Від вакцин лідер КНДР - Кім Чен Ин - відмовився одразу. Хоча ООН й пропонували поставити майже 3 мільйони доз препаратів. Північна Корея повністю закрила свої кордони. Призупинила навіть економічні зв'язки з найбільшим партнером - Китаєм. Також цього року в країні рекордний неврожай. Влада визнала, держава - на межі голоду. І лише за таких обставин, ВООЗ вдалося передати в країну деякі медикаменти.

Сусідню Білорусь коронавірус теж оминав тривалий час.

-Здесь нет вирусов никаких! Вот ты же не заметила, что они летают?

Так говорив Олександр Лукашенко наприкінці березня 2020. І це тоді, коли масові випадки інфікування вже фіксували по всій Європі, зокрема й в Україні, а в Італії лише за одну добу помирали понад 6 сотень пацієнтів. Білоруська влада затягувала з карантинними обмеженнями. А сам Лукашенко захищати імунітет радив у сауні з горілкою. Наразі в країні з населенням у понад 9 мільйонів громадян щодня фіксують по 2 тисяч нових інфікувань. Масковий режим в державі запровадили лише в жовтні цього року. Проте згодом влада розкритикувала це рішення МОЗу.