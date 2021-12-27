В Брюсселі відбудеться зібрання військового комітету НАТО на рівні начальників штабів оборони держав [ Редактировать ]
Зустріч ради НАТО-Росія може відбутися вже 12 січня. Робота над організацією переговорів уже розпочалася, - повідомив Генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг.
Із 12 по 13 січня в Брюсселі відбудеться зібрання військового комітету НАТО на рівні начальників штабів оборони держав. Саме комітет відповідає за дії щодо захисту території союзників.
Нагадаю, раніше Росія запропонувала Альянсу угоду, яка забороняє введення до складу НАТО країн колишнього СРСР, зокрема України.
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Із 12 по 13 січня в Брюсселі відбудеться зібрання військового комітету НАТО на рівні начальників штабів оборони держав.
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