Білий дім проводить прямі переговори з очільником Кремля [ Редактировать ]
Масштабні санкції чекають на Росію, якщо вона наважиться на нове вторгнення в Україну. Такі заяви одночасно оприлюднили у ЄС та США.
Разом із тим, президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що перелік обмежень вже узгоджений і готовий. А віцепрезидент США Камала Гарріс зазначила, що Білий дім проводить прямі переговори з очільником Кремля.
І в них йому пояснюють масштабність і серйозність наслідків нових санкцій для Росії. Щоправда, там не уточнюють, чи торкнуться заборони особисто Путіна.
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За її словами, Білий дім проводить прямі переговори з очільником Кремля.
Про це в інтерв'ю французькому виданню заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
Перша заява пролунала із Держдепартаменту Сполучених Штатів. За підсумками телефонної розмови очільника відомства Ентоні Блінкена і верховного представника ЄС із питань закордонних справ та політики безпеки Жозепа Борреля.
Американська адміністрація схвалила їхній продаж Вільнюсу. Для стримування Росії. А ще Держдеп пообіцяв збільшити постачання зброї і для України. Якої саме?
США розглядають ймовірність запровадження додаткових економічних санкцій проти Росії, якщо та розпочне нове вторгнення в Україну. Про це повідомила агенція Reuters з посиланням на джерела в адміністрації Байдена.
Обсуждается запрет на поставку в Россию телефонов/смартфонов, ключевых авиационных и автомобильных компонентов, а также материалов "из многих других отраслей". При вторжении в Украину Вашингтон перекроет доступ России к широкому спектру технологий, предназначенных для массового потребителя и промышленности