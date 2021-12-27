Щоправда, там не уточнюють, чи торкнуться заборони особисто Путіна.

Масштабні санкції чекають на Росію, якщо вона наважиться на нове вторгнення в Україну. Такі заяви одночасно оприлюднили у ЄС та США.

Разом із тим, президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що перелік обмежень вже узгоджений і готовий. А віцепрезидент США Камала Гарріс зазначила, що Білий дім проводить прямі переговори з очільником Кремля.

І в них йому пояснюють масштабність і серйозність наслідків нових санкцій для Росії. Щоправда, там не уточнюють, чи торкнуться заборони особисто Путіна.