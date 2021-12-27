На польсько-білоруському кордоні нелегали жбурляли у правоохоронців камінням та осліплювали лазерами [ Редактировать ]
А на білорусько-польському кордоні майже пів сотні мігрантів штурмували прикордонний пункт у Мельнику. Знову намагалися прорватися до ЄС.
Нелегали жбурляли у правоохоронців каміння та осліплювали їх лазерами. Загалом, з серпня незаконно перетнути польсько-білоруський рубіж спробували близько сорока тисяч іноземців.
Поляки мусять захищатися. До середини наступного року Варшава планує звести на межі з Білоруссю огорожу протяжністю майже 200 кілометрів і заввишки понад 5 метрів.
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