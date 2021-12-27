Сотні машин - у заторах, "швидка" - у заметах, і дорога, якою неможливо проїхати. Прикарпаття завалило снігом. Рятувальники не встигали розчищати траси та витягати автівки. Тож водії вимушені були годинами стояти або залишати машини на узбіччі.

Ані пройти, ані проїхати! Прикарпаття знову засипало снігом. Потужні хуртовини не припинялися понад добу. Всі шляхи позамітало й скувало кригою. Найбільше на гірських перевалах. На Яблуницькому - це на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей - серед ночі одночасно у сніговій пастці опинилися близько сотні автівок.

Христина Перцович, речниця обласного управління ДСНС в Івано-Франківській області:

Дорога була дуже засніжена, перший став - не міг рухатися, за ним утворилася пробка, дехто їхав швидше і вже почав з'їжджати в сторону. Через сильну ожеледь та засніженість утворився затор.

Рятувальники кажуть: ніч видалася надскладною. Майже чотири години витягали автівки із заметів. В цей час дорожники розчищали та посипали шляхи. Рух відновили лише близько першої ночі.

Христина Перцович, речниця обласного управління ДСНС в Івано-Франківській області:

Відбуксирували на проїзджу частину дороги 58 автомобілів, в середи яких перебувало 168 осіб, з них 46 дітей. Обійшлося без потерпілих. Випадків переохолодження і обмороження не було.

Василь - кермувальник рейсового автобуса, щойно привіз пасажирів із Ворохти. Каже: нині дороги розчищені. А ось напередодні снігоприбиральної техніки взагалі - не бачив. Через замети навіть вибився із графіка… Та усі водії радіють, що взагалі доїхали.

Василь, водій рейсового автобуса Ворохта-Івано-Франківськ:

Дорога дуже страшна була. Сніг, каша, не чистили вопше. Носило, слизько. Машина по фосах (канавах) зносило в сніг.

Богдан Пиріг, водій рейсового автобуса Городенка- Івано-Франківськ:

Воно розчищено, але місцями насипали солі а воно розтало і каша.

А як сьогодні? Ми й перевірили:

Жанна Дутчак, кореспондентка:

Ми проїхалися основними шляхами області і ситуація практично всюди однакова. Дороги - розчищені, проїхати можна. Заметів нема, але і снігопади наразі припинилися. Щоправда, на трасах утворилася снігова каша. Тож аби авто не занесло, рятувальники радять водіям не перевищувати швидкість.

Замело дороги й у місті. І розчищати їх теж не квапилися. Бо вихідні.

Микола, двірник:

Дали, державне свято, вихідне було. - Ніхто з ваших не працював? - Не працювали. Нині пішли.

Сніжитиме на Прикарпатті і завтра…переважно вночі. Тож, рятувальники радять без потреби за кермо не сідати.