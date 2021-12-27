Победитель "Евровидения" признался в алкоголизме [ Редактировать ]
Источник: ТАСС
Российский поп-певец Дима Билан признался, что врачи ди диагностировали у него третью стадию алкоголизма. О своих проблемах со спиртным победитель "Евровидения" рассказал в интервью Ксении Собчак.
Да, я выпиваю. Но мое лицо говорит о том, что я выпиваю немного. Я, к сожалению, имею такую проблему, признаюсь тебе только... Я не могу остановиться, когда выпиваю. Ну нет такой семьи, где кто-то бы не имел такую проблему, в нашей стране, тем более.
По словам 40-летнего Билана, "бухает" он примерно дважды в месяц, и не считает, что это часто. Билан признался, что проблема появилась около четырех лет назад.
Могу сказать, что я не часто напиваюсь. Может быть, раз в два месяца. И вот единственный раз вышел в этот прямой эфир... Я своего врага знаю в лицо... Я, если напиваюсь, то реально от радости. Вот я записал какой-то трек, и я коснулся небес. Я понимаю, что мы с музыкантами достучались до небес. И я такой: "О, классно, надо отметить.
Родная сестра артиста Аня считает, что он забывается в алкоголе из-за тяжелой работы
Он очень много работает, он много времени проводит это. Это все влияет. Мне он в такие моменты не звонит. Сцена - это морально тяжело и сложно.
Третья стадия алкоголизма самая тяжелая - человек бессознательно испытывает нестерпимое влечение к выпивке. Тяга к алкоголю усиливается, снижается контроль. Организму требуется уже незначительное количество спиртного. При этом нарушения в психике приводят все больше к амнезии.
Ранее сообщалось, что пьяный Дима Билан шокировал фанатов пошлым поведением на сцене.
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