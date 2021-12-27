ЄС та США оприлюднили заяви щодо санкцій проти Росії [ Редактировать ]
Масштабні санкції чекають Росію, якщо вона наважиться на нове вторгнення в Україну. Такі заяви одночасно оприлюднили в ЄС і Сполучених Штатах. Водночас президент Єврокомісії - Урсула фон дер Ляєн наголосила, що перелік обмежень - вже узгоджений і готовий. А віцепрезидент США Камала Гарріс зазначила, що Білий дім проводить прямі переговори з очільником Кремля. Йому пояснюють масштабність і серйозність наслідків нових санкцій для Росії. Щоправда, там не уточнюють, чи торкнуться заборони особисто Путіна.
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