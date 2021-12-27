Президент РФ готовий до переговорів із президентом України Зеленським - Пєсков [ Редактировать ]
У Кремлі продовжують коментувати українське питання. Прессекретар Пєсков заявив, що президент РФ готовий до переговорів із президентом України Зеленським. Та розмовлятиме лише про двосторонні відносини. Питань окупованого Криму чи Донбасу - Путін не торкатиметься. Як і раніше, у Москві вперто наполягають, що Росія - не є стороною конфлікту і ні на кого не нападала.
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