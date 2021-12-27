Підвищити тарифи на проїзд планують у Запоріжжі та Чернівцях - вже наступного року. Відповідна інформація з'явилася на сайті Запорізької міськради. Загалом ціна на проїзд у маршрутках зросте з восьми до 12 гривень. А в автобусах, тролейбусах і трамваях вартість планують підняти до 10 гривень. Нагадаю, восени проїзд подорожчав у Чернігові, Тернополі, Херсоні й Одесі. Також ціни на проїзд планували підняти у Києві, але згодом пообіцяли не робити цього до весни. Більше про тарифи та виплати - в економічному огляді Кирила Воронка.

"Ковідну" тисячу вже виплачують державні фінустанови: ПриватБанк, Ощад- і УкрГазБанк. Про це повідомили на Урядовому порталі. І зазначили, що відповідні картки там уже відкрили три мільйони шістсот тисяч людей. З другої половини січня громадяни України від шістдесяти років на "ковідну" тисячу зможуть купити ліки. Окрім цього, як і раніше, гроші можна витратити в кінотеатрах, театрах, книгарнях, спортзалах, а також придбати на них квитки на поїзд, але тільки на внутрішні рейси. Отримають гроші лише ті українці, які мають зелений COVID-сертифікат. Тобто, ті, хто щепився проти коронавірусу двічі.

На майже 12 мільярдів гривень - за поточний місяць збільшилися вклади українців у банках. Про це повідомив Фонд гарантування вкладів фізичних осіб. Загальна сума становить приблизно шістсот сорок мільярдів гривень (641,2 млрд). Зокрема, майже 400 мільярдів - у гривнях та 250 мільярдів - в іноземній валюті. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб створений для захисту прав і законних інтересів вкладників банків України. Установа гарантує кожному - відшкодування коштів за його вкладом, який не перевищує еквіваленту 200 тисяч гривень.

Майже 185 тисяч гектарів земель сільгосп призначення вже продали в Україні. Про це повідомили в пресслужбі Мінагрополітики. Загалом укладено понад сімдесят дві тисячі (72 367) угод у рамках ринку землі. Найбільше сільгоспземель продали в Харківській (26 573 га), Кіровоградській (18 301,5 га), Дніпропетровській (16 346,2 га), Херсонській (14 719 га) і Полтавській (14 605,3 га) областях. Купувати сільськогосподарську землю можуть тільки громадяни України з обмеженням у 100 гектарів. Ринок землі в країні стартував із першого липня.

Роботодавців штрафуватимуть за прописану у вакансіях певну стать - "лише чоловік" чи "тільки жінка". Про це йдеться у відповідних змінах до Закону України про рекламу. Зокрема у статті зазначено: забороняється в оголошенні вказувати вік кандидатів, пропонувати роботу лише жінкам або лише чоловікам, за винятком специфічної роботи, яку можуть виконувати винятково особи певної статі. Порядок стягнення штрафів уже затвердили в Мінекономіки. Сума становить 65 тисяч гривень. Перевірятимуть вакансії інспектори Держпраці вже з восьмого січня.