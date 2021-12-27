Новорічні атрибути - і на землі, і під водою. Вбрану ялинку на дні кар'єру встановили дайвери Дніпропетровщини. Впродовж новорічних свят вона прикрашатиме 30-метрову глибину водойми. Так своєрідно - кажуть любителі підводного плавання - починають відлік нового дайверського року. Занурення зеленої красуні бачили наші кореспонденти.

У Новомиколаївському кар'єрі дайвери-екстримали готують спорядження до занурення. Ось вона - зелена красуня, яку опускатимуть на дно. Уже прикрашена світлодіодною стрічкою та новорічними іграшками.

Олег Сухоруков, дайвер:

Ну вот, но бороду под воду не одеваю, это слишком тяжело.

Олег уже восьмий рік занурюється перед Новим роком. Нині цю традицію підтримали фрідайвери. Вони опускатимуться під воду без аквалангів. Павло - серед новачків.

Павло Мосейчук, дайвер:

Для фридайвенга это тяжелое время, жесткое на самом деле. Толстый костюм, много груза, поэтому большая часть просто не готовы к таким условиям нырять.

Підводне плавання взимку - неабияке випробування, навіть для досвідчених дайверів, - зізнається Андрій Воробйов.

Андрій Воробйов, дайвер:

Температура воды у нас круглый год плюс четыре градуса. Видимость регулярно меняется. Все зависит от дождей, осадков, с тем, как вообще ведет себя водоем, он все-таки живой. Поэтому человек может погрузится и оказаться в темноте. Ну и холод, оборудование должно быть готовым к холодной воде.

Щоб усе відбулося безпечно та за планом - на березі йде ретельна підготовка.

Артем Галючек, дайвер:

Правильно нужно собрать, провести, перечитать и такое же количество вернуть обратно, чтобы никто не остался. Мы очень тщательно готовимся. Есть группа товарищей, которая обеспечивает кухню, группа подсчета, группа масовки, развлечения и других празднецтв. Поэтому это очень важный процесс.

Година підготовки - і перші екстремали вже у воді. Серед них Жанна. На холод не скаржиться.

Не, ничего, потом все пройдет. (смеется)

Для занурення новорічної красуні дайвери збираються на середині Новомиколаївського кар'єру і синхронно опускаються під воду.

На тридцятиметровій глибині вбрана ялинка простоїть кілька тижнів. Потім її піднімуть на поверхню. Щоб продовжити дайверську традицію уже наступного року.