Українці набрали поїздок на 42 мільйони гривень - Укрзалізниця [ Редактировать ]
Як альтернатива - потяги! Тим паче, що квитки можна купити й за "вакцинальну тисячу". В Укрзалізниці прозвітували - завдяки "Є-Підтримці" українці вже набрали поїздок на 42 мільйони гривень. А це - понад 100 тисяч квитків. Нагадаю, програма стартувала лише дев'ять днів тому. Гроші від держави можуть отримати всі - двічі вакциновані громадяни. Поки - лише через додаток "Дія". За цю тисячу можна також купити авіаквитки (але лише в межах України), абонемент у спортзал, книги. А ще - піти на концерт, у музей, театр чи в кіно. Люди, яким за шістдесят, можуть витратити кошти ще й на ліки.
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