Джо Байден підписав оборонний бюджет США на 2022 рік [ Редактировать ]
Джо Байден підписав оборонний бюджет США на 2022 рік. У ньому Україні виділено 300 мільйонів доларів. Ще чотири мільярди передбачено для Європейської оборонної ініціативи й 150 мільйонів - на розвиток співпраці з країнами Балтії у сфері безпеки. Також документ містить положення, що передбачають протидію Росії та Китаю. Загалом військовий кошторис становить приблизно 770 мільярдів доларів.
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Американські сенатори схвалили проєкт оборонного бюджету на наступний рік - 89 проти 10 голосів. Загалом витратити планують понад 770 мільярдів доларів, і це більше, ніж торік.
Збільшити цю статтю запропонували ще у вересні, і нарешті нижня палата Конгресу її схвалила.
Зокрема 75 мільйонів - на летальне озброєння. І за словами авторів законопроєкту, це вже є переконливим сигналом про відданість США справі безпеки України.
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