Бразильські річки вийшли з берегів через тривалі зливи [ Редактировать ]
У Бразилії - потоп! Через тривалі зливи - з берегів вийшли річки на сході. Прорвали дві дамби. Довелося евакуювати людей із десятків міст! Зруйновані мости та дороги, а в деяких населених пунктах вулицями можна пересуватися лише на човнах. І найстрашніше, що є людські жертви. За місяць сильних злив загинуло 18 мешканців.
Губернатор Штату Баїя:
Я отримав багато відео, на яких люди ризикують життям, щоби врятувати інших, кому ще складніше - літніх людей, дітей. Вони кидаються у воду по шию, чіпляються за плавучі предмети. Ця боротьба - наше єднання заради життя. І ми використаємо його для відновлення.
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