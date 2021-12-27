У Бразилії - потоп! Через тривалі зливи - з берегів вийшли річки на сході. Прорвали дві дамби. Довелося евакуювати людей із десятків міст! Зруйновані мости та дороги, а в деяких населених пунктах вулицями можна пересуватися лише на човнах. І найстрашніше, що є людські жертви. За місяць сильних злив загинуло 18 мешканців.

Губернатор Штату Баїя: