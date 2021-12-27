У Білорусі оприлюднили проєкт змін до Конституції [ Редактировать ]
Більше не нейтральна. У Білорусі оприлюднили проєкт змін до Конституції. У ньому, зокрема, пропонують вилучити пункти про без'ядерний статус і державний нейтралітет. А також надати Всебілоруським народним зборам більше прав, ніж парламенту. Президент не зможе перебувати на посаді більше, ніж два терміни. Проте нова редакція дозволяє "обнулити" попередні терміни Лукашенка. Також він отримає довічний статус делегата Всебілоруських зборів та гарантії недоторканності. Нагадаю, референдум щодо нової Конституції запланований на лютий, однак точної дати ще не оголосили.
по теме
Є на мапі світу держави, які впевнено заявляють, що жоден вірус до них не дістався, і жодні нові штами їм не страшні.
Тисячі мігрантів із країн Близького Сходу, Афганістану, Конго - досі на території Білорусі й не полишають спроб потрапити до ЄС.
Своїми правками самопроголошений президент запровадив кримінальну відповідальність за висловлювання білорусів щодо обмежень.
До 12 років тюрми - за заклик до санкцій. Олександр Лукашенко напередодні підписав закон "Про зміну Кримінального кодексу Республіки Білорусь".
"Год, двадцать, сто лет - это не нормально, это не законно, это не то, с чем можно мириться." Так білоруська опозиціонерка відреагувала на вирок своєму чоловікові та водночас популярному в Білорусі блогеру.