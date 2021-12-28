Урятував дитину з вогню. Житель села Друга Старовірівка на Харківщині, тричі заходив до хати перш ніж виніс із пожежі хлопчика.

Малий, побачивши полум'я, злякався - і заховався під ліжком. А зайнялося вдосвіта, коли вся родина, бабуся і четверо онуків, спали. Від диму прокинувся старший із них. Він розбудив бабцю та ще двох дітей і вивів їх на вулицю. Коли сім'я зрозуміла, що немає ще одного хлопчика, дім уже палахкотів. Саме тоді й нагодився сусід - зайшов у хату й знайшов дитину.

Євген Василенко, речник ГУ ДСНС в Харківській області: