На Харківщині чоловік врятував дитину від пожежі [ Редактировать ]
Урятував дитину з вогню. Житель села Друга Старовірівка на Харківщині, тричі заходив до хати перш ніж виніс із пожежі хлопчика.
Малий, побачивши полум'я, злякався - і заховався під ліжком. А зайнялося вдосвіта, коли вся родина, бабуся і четверо онуків, спали. Від диму прокинувся старший із них. Він розбудив бабцю та ще двох дітей і вивів їх на вулицю. Коли сім'я зрозуміла, що немає ще одного хлопчика, дім уже палахкотів. Саме тоді й нагодився сусід - зайшов у хату й знайшов дитину.
Євген Василенко, речник ГУ ДСНС в Харківській області:
Дійсно вражені справжнім геройським вчинком Василя Чередниченка, він відразу викликав службу порятунку, а потім кинувся на допомогу. Кинувся через віконний пройом до палаючого будинку, ризикуючи власним життям, він виніс дитину на подвір'я. І цей вчинок дійсно вартий на повагу.
по теме
Хлопчик, побачивши полум'я, злякався - і заховався під ліжком. А зайнялося вдосвіта, коли вся родина - бабуся і четверо дітей - спали.
Замість святкових ранків із костюмами та співами в цій лікарні Барселони діти борються за життя. Від початку пандемії тут запровадили суворі карантинні обмеження. Окрім медичного персоналу та рідних пацієнтів, іншим сюди - зась.
Кілька місяців тому ігуменя звернулася до обласної служби з надзвичайних ситуацій із ідеєю створення добровільної пожежної команди. Рятувальники відреагували миттєво й останні два тижні навчали черниць азам пожежної справи й домедичної допомоги.
Внаслідок пожежі загинула тамтешня працівниця, ще двоє її колег зазнали травм. З закладу вдалося евакуювати постояльців, серед них півсотні дітей, які приїхали на спортивні змагання...
Одна з основних причин - необережне поводження з піротехнікою, короткі замикання новорічних гірлянд та забавки із відкритим вогнем біля ялинок.
Саме неправильний монтаж та використання несертифікованих саморобних обігрівачів - одні з основних причин пожежі, кажуть рятувальники. А ще - увімкнені праски, та обігрів газовими кухонними плитами. Цьогоріч зросла не лише кількість викликів, а й жертв - загиблих 46.