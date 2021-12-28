У Оборонному бюджеті США передбачено 300 мільйонів доларів для України [ Редактировать ]
Джо Байден підписав оборонний бюджет США на 2022 рік. У кошторисі передбачено 300 мільйонів доларів на допомогу Україні. Ці кошти спрямують на вишкіл та спорядження нашої армії, а 75 мільйонів - на летальну зброю. Водночас західні ЗМІ наголошують, що з фінального документа вилучили положення про запровадження санкцій щодо "Північного потоку-2" і заборону американцям купувати російський суверенний борг. Припускають, що такої домовленості під час відеопереговорів сьомого грудня досягли Байден і Путін.
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Ці кошти підуть на навчання та екіпірування нашої армії, а 75 мільйонів - на летальну зброю.
Зокрема 75 мільйонів - на летальне озброєння. І за словами авторів законопроєкту, це вже є переконливим сигналом про відданість США справі безпеки України.
У ньому Україні виділено 300 мільйонів доларів. Ще чотири мільярди передбачено для Європейської оборонної ініціативи й 150 мільйонів - на розвиток співпраці з країнами Балтії у сфері безпеки.
Вони домовились про "скоординовані дії для підтримки Києва" і підтвердили, що "будь-яка подальша російська воєнна агресія проти України мала б неабиякі наслідки для Москви".
"В разі агресивних кроків Росії щодо України" (тобто - не обов'язково прямої агресії) Вашингтон миттєво розширить обсяги військової допомоги Києву.