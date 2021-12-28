Джо Байден підписав оборонний бюджет США на 2022 рік. У кошторисі передбачено 300 мільйонів доларів на допомогу Україні. Ці кошти спрямують на вишкіл та спорядження нашої армії, а 75 мільйонів - на летальну зброю. Водночас західні ЗМІ наголошують, що з фінального документа вилучили положення про запровадження санкцій щодо "Північного потоку-2" і заборону американцям купувати російський суверенний борг. Припускають, що такої домовленості під час відеопереговорів сьомого грудня досягли Байден і Путін.