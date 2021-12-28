Холодний фронт накрив захід США [ Редактировать ]
Холодний фронт накрив захід США. Замело північ Каліфорнії та сусідні регіони. У деяких частинах сонячного штату за добу випало майже 76 сантиметрів снігу. Це спричинило збій в енергопостачанні - нині знеструмлені 30 тисяч будинків. Також перекрито або ускладнено рух автошляхами. Водіїв попереджають про погану видимість.
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У деяких частинах сонячного штату за добу випало майже 76 см снігу. Це спричинило збій в енергопостачанні - без світла нині 30 тисяч будинків.
Це спричинило збій в енергопостачанні - без світла нині 30 тисяч будинків. Також перекрито або ускладнено рух автошляхами.
У Дніпрі сніговий апокаліпсис. Місто завмерло в заторах - 10 балів із 10 можливих. Через рясний снігопад майже нічого не видно.
Во вторник, 28 декабря, по всей территории Украины, кроме Закарпатья, ожидаются снегопады
Засипатиме снігом і центральні регіони. Також там прогнозують сильний вітер і заметіль.