Українським студентам підвищать стипендії [ Редактировать ]
З першого січня українським студентам підвищать стипендії. Учням профтех училищ - більш ніж удвічі. Вони отримуватимуть 1250 грн замість нинішніх п'ятисот. До півтори тисячі зростуть виплати у технікумах, коледжах і ліцеях. І до двох - у вищих навчальних закладах. Ці зміни закладені в державний бюджет на наступний рік.
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