Сполучені Штати втричі збільшили постачання газу Європі [ Редактировать ]
Сполучені Штати втричі збільшили постачання газу Європі. Цими вихідними відправили 20 танкерів. Хоча до цього кількість кораблів із паливом не перевищувала 15. За даними видання "Блумберг", на тлі очікування американського газу, на європейських ринках - ціни трохи впали. Та все одно паливо коштує в рази більше, ніж у грудні 2020 року.
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