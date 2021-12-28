С 30 декабря Волынская и Запорожская области выйдут из красной зоны. Об этом по итогам заседания Госкомиссии ТЭБ и ЧС сообщал министр Кабинета министров Олег Немчинов.

"Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. По результатам Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 30 декабря 2021 года „желтый“ уровень эпидемической опасности на территории Волынской и Запорожской областей", - сообщил Немчинов.

Также он напомнил, что с 6 декабря в Украине начали действовать новые правила карантина. Теперь посещать общественные заведения на желтом уровне эпидопасности могут лишь те, кто получил по крайней мере одну дозу прививки против COVID-19 и имеет соответствующий документ - "желтый" COVID-сертификат или справку 063/о.

Для обслуживания посетителей и клиентов работникам ресторанов, отелей и спортзалов нужно иметь по крайней мере одну прививку против COVID-19. В то же время для посещения общественных заведений можно использовать и отрицательный тест, действующий 72 часа, или альтернативный документ - COVID-сертификат о выздоровлении.

Таким образом на желтом уровне эпидопасности общественные заведения не смогут обслуживать клиентов, а также допускать к работе тех, кто не имеет одного из перечисленных документов.

"С 30 декабря все регионы Украины будут находиться на желтом уровне эпидопасности. Так, в Волынской и Запорожской областях также введут желтый уровень эпидемической опасности", - отметили в Минздраве.

В Украине зафиксировано уже около 3,65 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 27 декабря, - 2,2 тысячи, что более чем на 20% больше против показателя днем ранее. Количество выздоровевших держится выше количества новых заболевших.

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Кроме того, на территории Украины зафиксировали первые случаи заболевания штаммом коронавирусной инфекции "Омикрон". Инфицированный человек вернулся из Объединенных Арабских Эмиратов, где он имел контакт с заболевшим этим штаммом.

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