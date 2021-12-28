П'ять з половиною мільйонів українців уже звернулися по "ковідну" тисячу [ Редактировать ]
П'ять з половиною мільйонів українців уже звернулися по "ковідну" тисячу. А спеціальні рахунки в банках за програмою "Є-підтримка" відкрили майже сім мільйонів громадян. Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час наради в президента. За його словами, загалом на ці рахунки переказано вже три з половиною мільярди гривень. Щоправда, витратити українці встигли тільки 400 мільйонів із них. Найбільше - на книжки та походи в кіно.
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