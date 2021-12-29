На Тернопільщині сталася масштабна пожежа: вогонь охопив 1,5 тисячі квадратних метрів покрівлі [ Редактировать ]
І ще одна масштабна пожежа сталася на Тернопільщині. У Чорткові загорілася порожня складська будівля на території комбінату хлібопродуктів.
Вогонь охопив майже півтори тисячі квадратних метрів покрівлі. Неподалік був склад паливно-мастильних матеріалів залізниці. Тож із Тернополя туди спорядили пожежний потяг.
Зрештою полум'я загасили, однак частина конструкцій впала на колії. Довелося затримати пасажирський поїзд "Ворохта-Київ".
по теме
У квартирі спалахнула пожежа. Вогонь перебрався і на горішні поверхи.
Сирійське Міноборони звинувачує в ударі ізраїльську авіацію. Мовляв, снаряди влучили в контейнерний майданчик.
Рвонуло на першому поверсі. Потому спалахнув вогонь, який охопив інші частини будівлі.
Вогонь впритул підійшов до міста Перт Гілз. За даними місцевої поліції, полум'я знищило один житловий будинок.
У селі Мартусівка надзвичайники близько семи годин гасили вогонь у будівлях пилорами та складу.