Музей у США назвав вимерлий вид акул іменем працівниці, яка йде на пенсію. Суїн Тінг опікувалася колекцією з палеонтології хребетних у Музеї природничих наук університету Луїзіани.

Рік тому це саме зібрання почали вивчати дослідники з інших регіонів. Вони виявили зуби завбільшки з долоню, які належать раніше невідомій акулі.

Тінг вважає "великою честю" те, що цьому виду присвоїли її ім'я.