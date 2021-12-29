Вимерлий вид акул назвали іменем працівниці музею, яка йде на пенсію [ Редактировать ]
Музей у США назвав вимерлий вид акул іменем працівниці, яка йде на пенсію. Суїн Тінг опікувалася колекцією з палеонтології хребетних у Музеї природничих наук університету Луїзіани.
Рік тому це саме зібрання почали вивчати дослідники з інших регіонів. Вони виявили зуби завбільшки з долоню, які належать раніше невідомій акулі.
Тінг вважає "великою честю" те, що цьому виду присвоїли її ім'я.
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