Автомат чи механіка. В Україні почали видавати оновлені посвідчення водія. Про це повідомили в пресслужбі Головного сервісного центру МВС. Відтепер у документі вказуватимуть, з якою коробкою передач був складений практичний іспит. Автомат позначатимуть кодом "78". А на механічну коробку передач особливих знаків не буде.

Щодо штрафів і тарифів у країні, дивіться далі - в економічному огляді від Кирила Воронка.

Українські газові сховища заповнені менше ніж на половину. Про це йдеться на сайті Держкомпанії "Оператор ГТС України". Там пояснили, що викачування блакитного палива прискорилося через зниження добової температури. Натомість закачування не відбувається. Окрім цього, очільник "Оператора ГТС України" Сергій Макогон надіслав лист-попередження президентові України, уряду та Нацкомісії з регулювання енергетики НКРЕКП. Голова компанії зазначив, що країні бракує близько півтора мільярда кубометрів газу на опалювальний сезон. Він також попередив, що протягом найхолодніших місяців дефіцит газу зростатиме. А це може призвести до перебоїв із постачанням у регіони й, відповідно, до краху системи опалення в Україні.

Українські хлібзаводи на межі закриття через ціни на газ. За словами президента Всеукраїнської асоціації пекарів Юрія Дученка, блакитне паливо подорожчало вдесятеро. Наразі його ціна становить 65-75 тисяч гривень за тисячу кубометрів. Через це кільком заводам найближчим часом доведеться закритися. Пекарі просять "Нафтогаз" надати підприємствам хлібної галузі природний газ обсягом 10-12 мільйонів кубометрів на місяць за зниженою ціною - 16 гривень за кубометр.

Еко-сумка - найпопулярніший товар цього року. Попит на екологічні заміни пластику, таких як тканинні мішечки, авоськи, почав зростати ще з листопада. Відтоді продаж цих речей зріс на 178%. Експерти повʼязують це із законом про заборону безплатного розповсюдження пластикових пакетів, який, до речі, діє з 10 грудня. Заборона стосується магазинів, супермаркетів, закладів харчування та сфери надання послуг. Загалом це перший етап обмежень. Усього передбачено таких три. Наразі можна користуватися біорозкладними та надтонкими пластиковими пакетами. Тобто тими, які є первинним пакуванням, зокрема, для свіжої риби, м'яса і сипких продуктів. Утім цей виняток чинний до 2023 року. У разі порушення, власник закладу сплачує до 3400 гривень. За повторне - до 8500.