В сети опубликовали видео из Индии, на котором запечатлен момент, когда тигр убивает собаку на глазах изумленных туристов.

Инцидент произошел утром 27 декабря, когда гостей на джипах вывезли на прогулку по лесу. За машинами с туристами увязалась бродячая собака. Когда автомобили остановились на узкой грунтовой дороге, собака потрусила от одной машины к другой. В этот момент из кустов вылетела огромная свирепая кошка, которая в мгновенье убила пса.

"Она поймала собаку, разверни машину!" - слышны крики людей на заднем плане. Далее запись обрывается. После того, как видео загрузили в сеть, зверя идентифицировали как "Султанию" - тигрицу из национального парка Рантамбор.

Напомним, что в Индии заметили "клубничного" леопарда - самого редкого хищника в мире.