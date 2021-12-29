США та ЄС засудили рішення російської влади закрити правозахисний центр "Меморіал" [ Редактировать ]
США та ЄС засудили рішення російської влади закрити правозахисний центр "Меморіал". Сьогодні міський суд Москви ліквідував найавторитетнішу на пострадянському просторі організацію, що від 1987 року досліджувала політичні репресії в СРСР. Напередодні ж Верховний суд Росії виніс аналогічне рішення щодо об'єднання "Міжнародний Меморіал". Прокуратура звинуватила обидві організації в непрозорій фінансовій діяльності та зневазі до Конституції та законів Росії. Раніше "Меморіал" внесли до переліку іноземних агентів. Представники правозахисного центру називають такі дії російської влади репресіями.
Ганна Добровольська, виконавчий директор правозахисного центру "Меморіал":
Закон об иностранных агентах - это такая вот резиновая, пластичная конструкция, которая применяется когда это нужно властям, в какой-то конкретный момент. Ряд коллег, скажем так, вхожих в кабинеты, нам говорили, что есть некая идея начать зачистку правозащитного сектора, и есть идея начать ее с нас.
Олег Орлов, член правління міжнародного товариства "Меморіал":
Это означает, что сигнал, что никакого больше инакомыслия, никакой больше независимой общественной деятельности, да вобщем-то правозащиты, государство терпеть не намерено.
по теме
Глава "Газпрома" Алексей Миллер объявил о готовности к работе "Северного потока-2
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что президент России Владимир Путин стремится развалить нашу страну на две-три части
Так Кремль намагається переписати історію - зазначено в газеті "Finacial Times". Товариство десятки років досліджувало злочини сталінізму. Також "Меморіал" вів документацію щодо політичних репресій в СРСР, опікувався відновленням пам'яті про жертв режиму.
Переговоры будут посвящены вопросу по ситуации вокруг Украины и контролю над вооружениями
У домашніх капцях і з чашкою кави в руках. Зранку дорога Артема на роботу займає... секунд тридцять: від кухні до комп'ютера. Бо працює він - як і багато хто у світі - дистанційно.