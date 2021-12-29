США та ЄС засудили рішення російської влади закрити правозахисний центр "Меморіал". Сьогодні міський суд Москви ліквідував найавторитетнішу на пострадянському просторі організацію, що від 1987 року досліджувала політичні репресії в СРСР. Напередодні ж Верховний суд Росії виніс аналогічне рішення щодо об'єднання "Міжнародний Меморіал". Прокуратура звинуватила обидві організації в непрозорій фінансовій діяльності та зневазі до Конституції та законів Росії. Раніше "Меморіал" внесли до переліку іноземних агентів. Представники правозахисного центру називають такі дії російської влади репресіями.

Ганна Добровольська, виконавчий директор правозахисного центру "Меморіал":

Закон об иностранных агентах - это такая вот резиновая, пластичная конструкция, которая применяется когда это нужно властям, в какой-то конкретный момент. Ряд коллег, скажем так, вхожих в кабинеты, нам говорили, что есть некая идея начать зачистку правозащитного сектора, и есть идея начать ее с нас.

Олег Орлов, член правління міжнародного товариства "Меморіал":