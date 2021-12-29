Війна на Донбасі: від початку доби противник вів вогонь зі станкових гранатометів [ Редактировать ]
На Сході ворог і далі обстрілює українські позиції. Від початку доби супротивник вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів поблизу Новолуганського. Наші захисники відкривали вогонь у відповідь. У такий спосіб змусили противника припинити обстріли. Втрат серед українських солдатів - немає. Більше розкаже Ігор Левенок.
…мы солдати и мы тут всегда в боевой готовности. Нас этому научили, противостоять противнику…
Передова. Заметіль. Новий рік на порозі. І бійці зустрінуть його здебільшого на постах. Адже в окопах у свята не до відпочинку й дозвілля. Досвід минулих років підказує: це час, коли слід бути в повній бойовій готовності.
Ми змін тут не бачимо, бачимо їх тільки по новинах…
Це хлопці говорять про анонсоване чергове новорічно-різдвяне перемир'я. Кажуть, це в телевізорі воно є, а тут нема.
І міномети, і артилерія, і АГС працює.
Утім, війна війною, а обід має бути за розкладом. Поки інші бійці на бойовому чергуванні, Артур порається на кухні.
Салатик капуста, колбаска, отваренние яєчки, лук і морковка.
Тут і домашні закрутки, і подарунки від волонтерів та рідних. До того ж і армія не обділяє бійців.
В общем тушоночка у меня тут есть в достатке, ананасики.
Тим часом вже готовий м'ясний супчик.
Настаивается и он берет свой вкус, вкус от мяса, которое накинуто, вкус от овощей, которые там от круп и плюс специи.
Кулінарія для Артура - улюблена справа. До війська навіть вчився на кухаря. Але про те спочатку не зізнавався хлопцям. Хотів воювати в окопах, разом з усіма. Та побратими упросили його бути біля плити. Й не прогадали.
Я могу все сделать как дома и наслаждаться этим… В рационе выдаются всяческие крупы - это гречка, горох, ячка.
Це Артур розповідає про затверджений солдатський раціон. Харчів задосить. М'ясо, риба, навіть червона. Проте хлопчина каже на те він і кухар, аби із цих продуктів зробити ще й кулінарні шедеври.
Артур, військовослужбовець Збройних сил України:
Это "оливье", "шубка", крылышки планировали, шашлычки. Это я хочу сделать. Мяса у нас хватает.
Тим часом до кухні підтягуються бійці. Хтось жартома, а хтось цілком серйозно каже від цього місця залежить обороноздатність країни. Ситий боєць - добрий воїн.
Суп вкусный, как дома…
Артур каже зараз більше буває на кухні. Але не рідко буває: кидаєш миски та сковорідки, схопив автомат і бігом в окопи. Така робота військового кухаря. Який за сумісництвом ще й непоганий гранатометник.
Если боевая тревога будет, я знаю все свои розпорядки.
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