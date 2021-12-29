На Сході ворог і далі обстрілює українські позиції. Від початку доби супротивник вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів поблизу Новолуганського. Наші захисники відкривали вогонь у відповідь. У такий спосіб змусили противника припинити обстріли. Втрат серед українських солдатів - немає. Більше розкаже Ігор Левенок.

…мы солдати и мы тут всегда в боевой готовности. Нас этому научили, противостоять противнику…

Передова. Заметіль. Новий рік на порозі. І бійці зустрінуть його здебільшого на постах. Адже в окопах у свята не до відпочинку й дозвілля. Досвід минулих років підказує: це час, коли слід бути в повній бойовій готовності.

Ми змін тут не бачимо, бачимо їх тільки по новинах…

Це хлопці говорять про анонсоване чергове новорічно-різдвяне перемир'я. Кажуть, це в телевізорі воно є, а тут нема.

І міномети, і артилерія, і АГС працює.

Утім, війна війною, а обід має бути за розкладом. Поки інші бійці на бойовому чергуванні, Артур порається на кухні.

Салатик капуста, колбаска, отваренние яєчки, лук і морковка.

Тут і домашні закрутки, і подарунки від волонтерів та рідних. До того ж і армія не обділяє бійців.

В общем тушоночка у меня тут есть в достатке, ананасики.

Тим часом вже готовий м'ясний супчик.

Настаивается и он берет свой вкус, вкус от мяса, которое накинуто, вкус от овощей, которые там от круп и плюс специи.

Кулінарія для Артура - улюблена справа. До війська навіть вчився на кухаря. Але про те спочатку не зізнавався хлопцям. Хотів воювати в окопах, разом з усіма. Та побратими упросили його бути біля плити. Й не прогадали.

Я могу все сделать как дома и наслаждаться этим… В рационе выдаются всяческие крупы - это гречка, горох, ячка.

Це Артур розповідає про затверджений солдатський раціон. Харчів задосить. М'ясо, риба, навіть червона. Проте хлопчина каже на те він і кухар, аби із цих продуктів зробити ще й кулінарні шедеври.

Артур, військовослужбовець Збройних сил України:

Это "оливье", "шубка", крылышки планировали, шашлычки. Это я хочу сделать. Мяса у нас хватает.

Тим часом до кухні підтягуються бійці. Хтось жартома, а хтось цілком серйозно каже від цього місця залежить обороноздатність країни. Ситий боєць - добрий воїн.

Суп вкусный, как дома…

Артур каже зараз більше буває на кухні. Але не рідко буває: кидаєш миски та сковорідки, схопив автомат і бігом в окопи. Така робота військового кухаря. Який за сумісництвом ще й непоганий гранатометник.