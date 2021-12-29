Мільйон нових хворих за тиждень - в одній лише Америці. Сполучені Штати знову накриває "ковідна хвиля". Які обмеження планує запровадити Вашингтон? І чому без довідки не пустять ані в потяг, ані в автобус? Дмитро Анопченко - далі докладніше.

Без довідки - ані кроку. Іноземцям, які не зробили протиковідного щеплення, до США тепер уже не потрапити. Але обмеження поки що не стосуються тих, хто вже в країні. Для внутрішніх перельотів (а тим паче для поїздок потягом чи міжміським автобусом) - і досі не треба ні тестів, ні доказів імунізації. Але Білий дім і тут готує нововведення. Планує змусити американців вакцинуватися і для переміщення в самій Америці.

Президент Байден зізнався пресі, що схильний підписати такий указ - щойно отримає рекомендації від експертної Ради при Білому домі. А це означає - влада готує громадську думку до того, що обмеження таки запровадять - і без довідки про вакцинацію в аеропортах не видаватимуть посадкового, а у поїздах їх перевірятимуть разом із квитками.

Необхідність "закрутити гайки" пояснюють тим, що епідемічна ситуація різко загострилася. За останній тиждень і дійсно - показники такі, як були тільки на початку пандемії. Понад 250 тисяч випадків зараження - щодня! Лікарі тепер відверто кажуть – "січень буде надскладним для Америки". Проблема ще й у тому, що лікарі помилилися у своїх прогнозах. Минулого тижня бадьоро відрапортували: "Омікрон" домінує у Сполучених Штатах, він витіснив "Дельту". Заражені новим штамом одужують легше, тому - мовляв - країна виходить із піке. А ось тепер - заднім числом скоригувати статистику. З'ясували, що "Омікрон" має лише кожен п'ятий хворий, а "Дельта" і досі домінує, дві третини заражень - саме цим різновидом.

А ще непокоїть той факт, що масово почали заражатися малюки. Пам'ятаєте - на початку епідемії нам говорили: "діти не хворіють". Ну й ось - свіжа американська статистика. Кількість госпіталізацій неповнолітніх із Ковідом за тиждень зросла вдвічі! У лікарні забирають три сотні щодоби. І прогноз - що після нового року якраз буде пік.

Адже у різдвяні й новорічні свята діти не сидять удома і багато з усіма спілкуються - а далі всі повернуться у школи - і от саме тоді медики й очікують сплеску. І побоюються, що у дитячих відділеннях лікарень доведеться ставити додаткові ліжка.

Про будь-який новий локдаун і мови не може бути - країна так тяжко перенесла минулий, що такий крок влади люди вже не сприймуть. Але ситуація така, що до нових обмежень вдатися доведеться. І американці будуть змушені з цим змиритися.