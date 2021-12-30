Введенная вчера в действие указом Президента Зеленского № 685/2021, принятая ранее Кабмином Стратегия информационной безопасности ‒ это завершающий штрих в превращении Украины в полицейское государство, установлении в стране диктатуры. Это не просто очередная попытка узаконить внесудебную расправу над неугодными СМИ и зачистить информпространство от любой альтернативной точки зрения (чем Зе-команда и ручной СНБО заняты последний год) ‒ власть фактически выстраивает целую систему промывания мозгов украинцев.

Согласно наработкам Офиса Президента и Кабмина, изложенным в стратегии, инакомыслие в нашей стране запрещается на любом уровне, а четвертая власть уничтожается на корню. Власти не нужны свободные, независимые СМИ, объективно освещающие события в стране, помогающие наладить коммуникацию граждан с представителями власти, в том числе донести до них мнение рядовых украинцев обо всем происходящем, ‒ она выстраивает вертикаль партийной пропаганды. В нарушение норм Конституции, гарантирующей гражданам право свободного доступа к информации, медиа хотят превратить в полностью контролируемые, паркетные ресурсы, транслирующие единственно правильные, с точки зрения власти, месседжи. Вне всяких сомнений, эталон такой информационной политики будет скроен по лекалам ручных телеканалов «1+1», «Дом» и «Рада». В этих условиях заявленная стратегическая цель ‒ «защита прав на информацию» ‒ звучит особенно цинично.

Несмотря на то что Основным Законом запрещается навязывание любой идеологии как обязательной, ключевой целью официальной информполитики в Украине стало именно построение антиконституционной системы, направленной на продвижение единственно правильных, по мнению власти, мыслей, нарративов и формулировок. А любое проявление инакомыслия, озвучивание иных точек зрения жестко пресекается и карается фактически узурпировавшим власть и укрепляющим диктатуру Президентом Зеленским.

Поэтому и вводится дефиниция «стратегического нарратива», который в Стратегии информационной безопасности определен как «специально подготовленный текст, предназначенный для вербального изложения в процессе стратегических коммуникаций с целью информационного воздействия на целевую аудиторию». Продвижение таких выгодных Зе-власти нарративов и предусмотрено документом. Как тут не вспомнить все предыдущие попытки власти вмешаться в информационную политику редакций, в том числе инициативы бывшего министра культуры Бородянского по поводу стандартов новостей, вызвавшие возмущение медиасообщества, экспертов и гражданского общества.

А в числе «стратегических коммуникаций» даже предусмотрено «скоординированное и надлежащее использование… информационных и психологических операций, мер, направленных на продвижение целей государства». Заметим, не на защиту интересов украинских граждан, не на укрепление Украины как свободного, демократического государства, а на продвижение пропагандистских идей режима Зеленского.

Одной из стратегических целей документа указано «утверждение украинской гражданской идентичности». В многонациональной стране, жители которой разговаривают на разных языках, ходят в разные церкви, чтят разных героев, власть намерена официально ввести для своих граждан некую «идентичность», присущую лишь части населения; разделить на «правильных» и «неправильных» с единственной целью – управлять и карать неугодных. И это при том, что в статье 15 Конституции Украины прямо указано: «Общественная жизнь в Украине основывается на принципах политического, экономического и идеологического многообразия». То есть, в нарушение норм Конституции, власть нагло и цинично искореняет любую гражданскую позицию, если она не угодна Президенту Зеленскому и его окружению.

Особого внимания заслуживают так называемы угрозы, в том числе потенциальные, которые могут вести к «возникновению кризисной ситуации» для действующей власти. К ним власть отнесла: «социальные сети как субъекты воздействия в информационном пространстве», «недостаточный уровень медиаграмотности (медиакультуры)» и «недостаточный уровень информационной культуры и медиаграмотности в обществе», «информационную политику Российской Федерации», «информационное доминирование РФ» на неподконтрольных территориях Донбасса и даже «несовершенство регулирования отношений в сфере информационной деятельности». Последнее вообще может служить предпосылкой к ужесточению законодательства, регулирующего работу СМИ, и усилению цензуры в Украине. Фактически теперь любые фобии и фантазии как Президента Зеленского, так и штатных пиарщиков Офиса Президента могут быть представлены как потенциальная угроза информбезопасности Украины.

В партии "Оппозиционная платформа- За жизнь" уверены: данная Стратегия информационной безопасности станет исключительно карательным инструментом в руках обнаглевшей власти, возглавляемой Зеленским. Усиление цензуры, попытки укрепить диктатуру действующего режима, преследование инакомыслящих, беспрецедентное наступление на свободу слова и зачистка информационного поля под собственные нарративы свидетельствуют лишь об одном: Зе-команда пытается удержаться у власти всеми возможными методами, в том числе с помощью репрессий, откровенной лжи и искажения реальности. В духе известной антиутопии Джорджа Оруэлла доказывая украинцам, что «война ‒ это мир, свобода ‒ это рабство, незнание ‒ сила». При этом сам Зеленский давно исповедует описанный тем же Оруэллом принцип «Власть ‒ не средство; она ‒ цель. Цель власти – власть», уничтожая любую, даже мнимую угрозу для себя и строя в центре Европы авторитарное государство на основах беззакония, грубого попрания прав и свобод граждан и полного игнорирования Конституции своей страны.