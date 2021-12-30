Грудень 2021-го став "найбільш сніжним" місяцем за всю історію досліджень.

Зима б'є рекорди на південному заході Сполучених Штатів. Снігові замети глибиною до п'яти метрів утворилися у Каліфорнії.

Такої кількості опадів там не бачили понад пів століття, повідомляють учені з місцевого університету. Спостереження за погодою в регіоні почали вести у 1970-му. І з того часу нічого подібного не фіксували. Відтак, грудень 2021-го став "найбільш сніжним" місяцем за всю історію досліджень.