Снігові замети глибиною до п'яти метрів утворилися у Каліфорнії [ Редактировать ]
Зима б'є рекорди на південному заході Сполучених Штатів. Снігові замети глибиною до п'яти метрів утворилися у Каліфорнії.
Такої кількості опадів там не бачили понад пів століття, повідомляють учені з місцевого університету. Спостереження за погодою в регіоні почали вести у 1970-му. І з того часу нічого подібного не фіксували. Відтак, грудень 2021-го став "найбільш сніжним" місяцем за всю історію досліджень.
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Замело північ Каліфорнії та сусідні регіони. У деяких частинах сонячного штату за добу випало майже 76 сантиметрів снігу.
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