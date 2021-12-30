Коронавірус у світі: в Європі фіксують пік захворюваності через "Омікрон"

Понад 100 тисяч нових хворих у Великій Британії. Більше як 70 тисяч - в Іспанії. І це лише за одну добу. Європа ще не бачила таких показників навіть у пік захворюваності 2020 року.