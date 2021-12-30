Харківську область замело: рятувальники працюють цілодобово [ Редактировать ]
Снігопад і далі випробовує українців. У східних та південних областях без світла більш як півтори сотні сіл та містечок. На трасах - десятки аварій. Найгірша ситуація нині на Харківщині. Бо саме туди перемістився сніговий циклон. Сам обласний центр замело. Автомобілісти скупили всі лопати в магазинах! Про екстремальну зиму в Харкові розкаже Світлана Шекера.
Ситуація на трасах вкрай складна. В області багато аварій. У потрійній ДТП загинула шестимісячна дівчинка. Її перевозили без автокрісла....
Рятувальники працюють цілодобово. Бо на дорогах місцями півметрові перемети. Тож витягати зі снігу доводиться і легковики, і шкільний автобус, і карети швидкої. А одну хвору жінку доправляли у лікарню...
В місто заборонений в'їзд вантажівок. Ті ж фури, які залишилися, заледве їздили дорогами. Постійно буксували, особливо - на підйомах.
Євген Василенко, речник ГУ ДСНС у Харківській обл.:
Вантажний автомобіль, який перевозив кисень для потреб лікарні, також застряг у снігу. Рятувальники приїздили до місця виклику і за допомогою тросу витягли вантажний автомобіль з снігового замету.
На дороги Харкова виїхала вся прибиральна техніка міста.
Уже висипали на дороги дев'ятсот тон солі й понад тисячу тони піску.
Артем Одарченко, головний інженер КП "Шляхрембуд":
Основная сложность, что объём снега очень большой, и он шёл, не прекращаясь, и большая минусовая температура. Посыпочные материалы работают не так хорошо, как хотелось бы, скажем так.
Пересуватися містом досі складно.
по теме
Ситуація на трасах вкрай складна. У потрійній ДТП загинула шестимісячна дівчинка. Її перевозили без автокрісла....
В СЩА, в штате Калифорния, выпало 5,2 метра снега
Во вторник, 28 декабря, по всей территории Украины, кроме Закарпатья, ожидаются снегопады
В області лише за добу надзвичайники 6 разів виїжджали вивільняти із заметів автівки. Застрягали і легковики, і вантажівки.
Найбільше на гірських перевалах. На Яблуницькому - це на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей - серед ночі одночасно у сніговій пастці опинилися близько сотні автівок.