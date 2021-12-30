Вакцинувати 70 відсотків усього населення Землі. Такі плани на наступний рік у Всесвітньої організації охорони здоров'я. І такого показника хочуть досягти ще до першого липня, заявив генеральний директор - Тедрос Аданом Гебреєсус. Наразі імунізували 48 відсотків населення. Це приблизно чотири мільярди людей. Усіх дорослих уже щепили в Гібралтарі. Найнижчі показники вакцинації в країнах центральної та південної Африки - менше ніж один відсоток.