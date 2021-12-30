ВООЗ прагне вакцинувати 70 відсотків усього населення Землі [ Редактировать ]
Вакцинувати 70 відсотків усього населення Землі. Такі плани на наступний рік у Всесвітньої організації охорони здоров'я. І такого показника хочуть досягти ще до першого липня, заявив генеральний директор - Тедрос Аданом Гебреєсус. Наразі імунізували 48 відсотків населення. Це приблизно чотири мільярди людей. Усіх дорослих уже щепили в Гібралтарі. Найнижчі показники вакцинації в країнах центральної та південної Африки - менше ніж один відсоток.
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В среду, 29 декабря, генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус сделал заявление
197 человек прошли ревакцинацию
Це експеримент, за результатами якого хочуть з'ясувати, ЯК вона допомагає боротися з "Омікроном". Щеплення зробили сто п'ятдесят працівників медцентру "Шиба".
Данный вопрос будет рассматривать в течение января
Щоб запобігти зараженню "Омікроном" - двох щеплень недостатньо. Потрібне третє, бустерне. Аби заохотити людей зробити його якомога швидше - Єврокомісія пропонує обмежити термін дії паспортів імунізації.