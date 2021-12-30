Самый богатый человек мира Джефф Безос ($177 млрд), основатель компаний Amazon и Blue Origin, впечатлил пользователей сети преображением своего тела.

Ведущие новостные сайты США обсуждают метаморфозы, которые произошли с 57-летним миллиардером, который ранее не отличался атлетическим сложением, после развода с женой Маккензи Скотт.

В сеть попали снимки, сделанные во время отпуска, который 57-летний Джефф проводит на острове Сен-Бартелеми в Карибском море со своей 52-летней возлюбленной Лорен Санчес. На них Безос получился настоящим атлетом с накачанным торсом.

В желтой прессе поползли слухи о том, что худосочный миллиардер превратился в "качка" с помощью гормонов или стероидов. Оказалось, что это не так.

Издание Page Six выяснило, что Безос нанял бывшего тренера киноактера Тома Круза - Уэсли Окерсона. С помощью строгой диеты и особых тренировок тот за несколько месяцев помог Безосу привести себя в отличную физическую форму.

Напомним, что Джефф Безос развелся в сентябре 2020 года. В марте 2021 года его бывшая жена (и самая богатая женщина планеты) Маккензи Скотт вышла замуж за простого учителя. В брак ес миллиардером она родила трех сыновей.