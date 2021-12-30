Телефонна розмова Зеленського та Байдена була б логічним кроком - Сергій Никифоров [ Редактировать ]
Телефонна розмова Володимира Зеленського та Джо Байдена була б логічним кроком, після переговорів американського та російського президентів. Про це сьогодні заявив прессекретар українського президента - Сергій Никифоров. Однак ані час, ані формат розмови - поки що не зрозумілі.
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