Він - урятував сотні маленьких життів. Донор-рекордсмен із Миколаєва - Олександр Романов. Щомісяця він здає компоненти крові - для дитячої лікарні. Прийшов на станцію переливання - чоловік і сьогодні. Але звична для Олександра процедура - вийшла... особливою. Чому? Знає Марина Михайловська.

Звичайний ранок на станції переливання крові. І тут - уже черга. Олександр - один із постійних донорів.

Здравтсвуйте, дорогие! Хочу пожелать вам в Новом году всего самого лучшего! - Дед Мороз ты такой красивый, дать тебя обнять! Ты такой красивый!

Після привітань і фотосесії - перевірка здоров'я. Вона обов'язкова навіть для такого незвичайного донора, як Дід Мороз.

Что-то кушали сегодня? - Ничего, только чаек.

Уперше Олександр став донором - на прохання знайомого. Тепер кров здає регулярно. Процедура добре знайома, але підготовки все одно потребує.

Олександр Романов, почесний донор:

Пить, вообще не пью, не курю. Нельзя ничего жирного в эти трое суток. Легкий перекус, больше жиденького. Сейчас набираем анализы, а потом подключаем к системе. Через систему будет пропускаться кровь.

За 20 років Олександр урятував сотні маленьких життів. Як і завжди, сьогодні чоловік здає кров для дитячої лікарні.

Олександр Романов, почесний донор:

Сдаю только детям. Дети наше будущее. Чужих детей у нас не бывает. Когда ты приходишь в больницу детскую, наворачиваются слезы, это боль.

Миколаївська обласна станція переливання крові щомісяця заготовляє до чотирьохсот літрів крові - для потреб усіх лікарень регіону. У їхньому реєстрі вже до 12 тисяч постійних донорів.

Осознание помощи - это приятно. В принципе здоровью не мешает. Все хорошо.

Проте напередодні свят і в перші дні нового року потреба в донорах зростає.

Микола Гринюк, в. о. головного лікаря Миколаївської обласної станції переливання крові:

На новогодние праздники случаются травмы, Это феерверки, это разрывы пакетов, все может быть. Поэтому приглашаем после праздников доноров, которые желают сдать кровь и пополнить банк крови, и кому-то спасти жизнь.

У новому році станція переливання крові відновить роботу четвертого січня. Проте стан здоров'я донорів у ці дні зазвичай особливо ретельно перевіряють.