В Италии вышел на свободу Джованни Бруска - бывший глава сицилийской мафии по прозвищу Свинья ("u Verru"). Об этом сообщает L`Espresso.

Мафиози провел за решеткой 25 лет. Свиньей прозван за свой отвратительный внешний вид и омерзительные повадки. В 1993 году он возглавил Коза Ностру и отменил "кодекс чести". Бруска превратил сицилийскую мафию в совершенно непредсказуемую силу, подобие колумбийского наркокартеля.

Свинья принимал личное участие во всех самых громких преступлениях Коза Ностры начиная с 1990 года. В первую очередь Бруска "прославился" тем, что лично убил самого известного борца с мафией - судью Джованни Фальконе и его жену.

Мафиози настроил против себя всю Италию и Римско-Католическую церковь, устроив ряд чудовищных терактов:

Взрыв бомбы во флорентийской галерее Уффици 27 мая 1993 года. Тогда погибли пять посетителей галереи, несколько десятков было ранено, уничтожены многие произведения искусства, считавшиеся национальным достоянием и символом всей итальянской культуры.

Ровно через месяц он устроил три взрыва - в Милане и Риме. На этот раз целями Свиньи стала миланская Галерея современного искусства и две римских церкви - св. Иоанна и св. Георга.

Арест Бруски в 1996 году считают самым важным событием за все время борьбы с сицилийской мафией. Во время следствия он сознался, что лично убил более 100 человек, в том числе детей, и заказал убийство еще нескольких десятков людей.

Ему грозило пожизненное заключение, однако мафиози стал информатором полиции, дав показания по ряду серьезных преступлений в 1980-90-х годах. Поэтому суд приговорил его лишь к 25 годам тюрьмы.

Ранее "Подробности" сообщали о том, что в тюрьме умер предшественник Бруски во главе сицилийской мафии Сальваторе Тото Риина.