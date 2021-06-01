По прозвищу Свинья: на свободу вышел самый жестокий главарь Козы Ностры [ Редактировать ]
Источник: L`Espresso
В Италии вышел на свободу Джованни Бруска - бывший глава сицилийской мафии по прозвищу Свинья ("u Verru"). Об этом сообщает L`Espresso.
Мафиози провел за решеткой 25 лет. Свиньей прозван за свой отвратительный внешний вид и омерзительные повадки. В 1993 году он возглавил Коза Ностру и отменил "кодекс чести". Бруска превратил сицилийскую мафию в совершенно непредсказуемую силу, подобие колумбийского наркокартеля.
Свинья принимал личное участие во всех самых громких преступлениях Коза Ностры начиная с 1990 года. В первую очередь Бруска "прославился" тем, что лично убил самого известного борца с мафией - судью Джованни Фальконе и его жену.
Мафиози настроил против себя всю Италию и Римско-Католическую церковь, устроив ряд чудовищных терактов:
- Взрыв бомбы во флорентийской галерее Уффици 27 мая 1993 года. Тогда погибли пять посетителей галереи, несколько десятков было ранено, уничтожены многие произведения искусства, считавшиеся национальным достоянием и символом всей итальянской культуры.
- Ровно через месяц он устроил три взрыва - в Милане и Риме. На этот раз целями Свиньи стала миланская Галерея современного искусства и две римских церкви - св. Иоанна и св. Георга.
Арест Бруски в 1996 году считают самым важным событием за все время борьбы с сицилийской мафией. Во время следствия он сознался, что лично убил более 100 человек, в том числе детей, и заказал убийство еще нескольких десятков людей.
Ему грозило пожизненное заключение, однако мафиози стал информатором полиции, дав показания по ряду серьезных преступлений в 1980-90-х годах. Поэтому суд приговорил его лишь к 25 годам тюрьмы.
Ранее "Подробности" сообщали о том, что в тюрьме умер предшественник Бруски во главе сицилийской мафии Сальваторе Тото Риина.
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