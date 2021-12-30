Що подарувати? Думка - яка нав'язла в наших головах напередодні свят. Як правильно обрати презент, щоб нікого не образити? Що можна і чого не варто класти під ялинку колегам? І як скласти власний віш-лист? Нас проконсультує Карина Вакарєва.

Пора зимових свят. А з ними й головного болю - що подарувати друзям, батькам та колегам. Василь витрачає на пошуки ідеального презенту кілька місяців.

Василь Богайчик, покупець подарунків:

Я подарунки обираю завчасно. Спочатку дивлюсь в інтернеті, мені вискакують різні рекомендації. Цікавлюся, що людині може сподобатися і готуюсь до цього.

Щоразу вгадати з дарунками не вдається, але позитив хлопця завжди рятує ситуацію. Що приготував цьогоріч - ділиться по-секрету:

Сестрі й мамі планую подарувати парфуми та сережки.

Робити подарунки - ціла наука. У них приховано чимало значень та сенсів.

Юлія Юдіна, експертка з ділового та світського етикету:

Иногда подарки могут носить двусмысленный характер. Например, я похудела на 10 кг и мечтаю, чтобы моя корпулентная подруга тоже сбросила 10 кг и дарю ей книжку на Новый год, как похудеть на 10 кг за месяц. Но не факт, что подруге мешает ее лишний вес и это безусловно может ее обидеть.

За правилами етикету однозначне табу - на подарунки інтимного характеру. Тож забудьте про гелі, шампуні та спідню білизну. Таке можна презентувати лише в разі, якщо

Юлія Юдіна, експертка з ділового та світського етикету:

Тот человек, которому вы собираетесь подарить, сам заказал это. Однако, это нужно делать не в присутствии чужих глаз и сопроводить приятной открыткой или какой-то сладостью.

Є вже усталений список подарунків-моветонів, якими не варто дратувати близьких чи колег. Годинники нагадують про плинність часу, абонемент у спортзал може натякнути на проблеми з фігурою. Готівка чи переказ на картку або ж подарунковий сертифікат передбачають найменше зусиль, а тому вважаються поверховим проявом уваги до людини, яку ви обдаровуєте. Тож найкращий варіант -

Катерина Хмілевська, психологиня:

Заранее спросить. Однозначно прогадать с подарком на 100% тоже не так легко. Просто нужно понимать, что точно не нужно дарить.

Популярності набирають списки бажань. Схема проста - людина по пунктах розписує те, що хоче отримати в подарунок. І той, хто купуватиме, зможе вибрати, що йому по кишені й до душі. Водночас вартість подарунку, за словами психологині, істотного значення не має.

Катерина Хмілевська, психологиня:

Играет роль то, как вы относитесь и с каким отношением, для чего и какую эмоцию вы хотите вызвать своим подарком.

До безпрограшних варіантів можна віднести книги, настільні ігри або ж смаколики. А того, хто любить яскраві враження - можна здивувати уроком верхової їзди або ж польотом на повітряній кулі. Головне, щоб подарунок був корисним.