В Украине "желтый" уровень опасности: где ждать непогоду [ Редактировать ]
Источник: РБК-Украина
В пятницу, 31 декабря, в Украине ожидается гололедица и туман. Об этом сообщает пресс-службу ГСЧС.
Такие погодные условия могут привести к ухудшению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.
Видимость составит 200-500 метров, в северных и центральных областях местами гололедица (I уровень опасности, "желтый").
В Киеве и Киевской области 31 декабря ночью и утром гололедица, местами гололед (I уровень опасности, "желтый").
Кроме того, на высокогорье восточной части Закарпатской области и 31 декабря в горах Львовской области будет наблюдаться значительная снеголавинная опасность (3 Уровень).
В западных областях ожидаются дожди, а во всех остальных регионах - дождь со снегом. Температура воздуха составит:
- на западе днем +1+5, а ночью 0-2,
- на севере днем +2-2, а ночью-2-6,
- на востоке днем -2-4, а ночью -7-10,
- на юге днем -1+3, а ночью -4-6,
- в центре днем +2-2, а ночью -1-7.
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