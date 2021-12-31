В пятницу, 31 декабря, в Украине ожидается гололедица и туман. Об этом сообщает пресс-службу ГСЧС.

Такие погодные условия могут привести к ухудшению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Видимость составит 200-500 метров, в северных и центральных областях местами гололедица (I уровень опасности, "желтый").

В Киеве и Киевской области 31 декабря ночью и утром гололедица, местами гололед (I уровень опасности, "желтый").

Кроме того, на высокогорье восточной части Закарпатской области и 31 декабря в горах Львовской области будет наблюдаться значительная снеголавинная опасность (3 Уровень).

В западных областях ожидаются дожди, а во всех остальных регионах - дождь со снегом. Температура воздуха составит:

на западе днем +1+5, а ночью 0-2,

на севере днем +2-2, а ночью-2-6,

на востоке днем -2-4, а ночью -7-10,

на юге днем -1+3, а ночью -4-6,

в центре днем +2-2, а ночью -1-7.

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