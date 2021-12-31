Сотрудники киберполиции разоблачили в Харьковской области группу мошенников, которые занимались изготовлением элитных алкогольных напитков, на чем они заработали 1,6 миллиона гривен. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Злоумышленники продавали алкоголь с признаками подделки и без марок акцизного налога. Они занимались таким "бизнесом" в течении 2021 года. "Товар" продавали на специально созданных сайтах.

Отмечается, что к преступной схеме причастны 5 мужчин. У них изъяли тысячу бутылок спиртных напитков и наличные на сумму 1,6 млн гривен. В настоящее время подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Читайте также, на Закарпатье на территории подпольного цеха было изъято 35 тысяч литров алкогольной продукции. Весь объем конфискованной спиртовой продукции составил около 35 тысяч литров, на подпольном предприятии нашли тысячи поддельных акцизных марок.

Кроме того, с января 2022 года, согласно законопроекту №5600, принятому Верховной Радой, в Украине увеличится стоимость большинства алкогольных напитков. Пиво будет облагаться налогом по ставке 59,82 грн за 1 л этилового спирта, израсходованного на его производство.

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