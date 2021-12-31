В Израиле женщина впервые в мире заболела одновременно гриппом и COVID-19 [ Редактировать ]
Источник: ТАСС
В Израиле выявили первый случай одновременного заболевания коронавирусом и гриппом. Помеси вирусов дали название "флурона" от английских слов "flu" ("грипп") и "coronavirus". Об этом сообщает израильское издание "Едиот Ахронот".
"Флурону" диагностировали у поступившей в больницу "Бейлинсон" города Петах-Тиква роженицы. Женщина не была привита ни от гриппа, ни от коронавируса. Тесты на оба вируса оказались позитивными.
Двойная болезнь у израильтянки с двумя инфекциями протекала в "относительно мягкой форме", она благополучно родила здорового малыша. 30 декабря маму выписали домой.
Министерство здравоохранения страны изучает этот случай, чтобы выяснить, может ли комбинация двух вирусов вызвать более серьезное заболевание. Врачи опасаются, что и другие люди также могут быть инфицированы возбудителями обоих заболеваний.
Напомним, что в Украине медики ждут прихода штамма коронавируса "Омикрон". Он в 3-4 раза заразней "Дельты", однако переносится намного легче.
Ранее "Подробности" опубликовали симптомы и особенности заражения омикрон-штаммом коронавируса. Насторожить должны сильная усталость и головные боли. При этом повышенная температура и боли в горле бывают редко. Медики отмечают, что у инфицированных не падал уровень кислорода в крови, что является очень хорошим знаком.
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