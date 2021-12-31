С 1 января в Украине подорожает алкоголь: что и на сколько [ Редактировать ]
Источник: ТАСС
С 1 января 2022 года в Украине подорожает алкоголь. Повышение акцизов на пиво, крепкие спиртные напитки, некоторые виды вин, ликеров и продуктов перегонки предусматривает закон о повышении налогов №5600.
- На вина игристые и газированные крепостью 1,2-15% акциз повышается с 11,65 до 12,23 грн за литр.
- На вина под кодом 2204, 2205, 2206 акциз увеличится с 8,02 до 8,42 грн за литр.
- На крепкий алкоголь (крепостью выше 22%) акциз возрастет с 126,96 до 133,31 грн за литр 100% спирта.
- На сидр и перри акциз повышается с 1,06, до 1,11 грн за литр.
- На пиво из солода акциз повышается с 2,78 грн до 59,82 грн за 1 литр 100% спирта.
В объяснительной записке сказано, что новый акциз коснется тех, кто варит крепкое пиво. В основном украинские производители выпускают на рынок пиво крепостью около 4,88%. Уже подсчитано, что бутылка пива крепостью 8% подорожает как минимум на 2 грн.
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