Новый акциз ударит по тем, кто варит крепкое пиво Источник: ТАСС

С 1 января 2022 года в Украине подорожает алкоголь. Повышение акцизов на пиво, крепкие спиртные напитки, некоторые виды вин, ликеров и продуктов перегонки предусматривает закон о повышении налогов №5600.

На вина игристые и газированные крепостью 1,2-15% акциз повышается с 11,65 до 12,23 грн за литр.

На вина под кодом 2204, 2205, 2206 акциз увеличится с 8,02 до 8,42 грн за литр.

На крепкий алкоголь (крепостью выше 22%) акциз возрастет с 126,96 до 133,31 грн за литр 100% спирта.

На сидр и перри акциз повышается с 1,06, до 1,11 грн за литр.

На пиво из солода акциз повышается с 2,78 грн до 59,82 грн за 1 литр 100% спирта.

В объяснительной записке сказано, что новый акциз коснется тех, кто варит крепкое пиво. В основном украинские производители выпускают на рынок пиво крепостью около 4,88%. Уже подсчитано, что бутылка пива крепостью 8% подорожает как минимум на 2 грн.

Ранее "Подробности" писали об открытии ученых, которые назвали причину непреодолимой тяги к алкоголю.