В Италии новый суточный рекорд по COVID [ Редактировать ]
В Италии зафиксировали очередной суточный максимум заражений COVID-19. В стране выявили более 140 тысяч новых случаев коронавирусной инфекции.
По данным Министерства здравоохранения Италии, в стране за последние 24 часа выявлено 144 234 случая коронавируса. Как отмечает издание, это стало новым суточным рекордом по количеству заболевших.
При этом количество смертей от последствий коронавируса немного снизилось - со 156 до 155.
С февраля 2020 года в Италии официально зарегистрировано 137 402 смерти, связанных с коронавирусом. На сегодняшний день в стране зарегистрировано 6,125 млн случаев заражения инфекцией.
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