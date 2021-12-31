Батьки вже подали заяву в поліцію

Справжня драма в лікарні Запоріжжя. Там помер дворічний хлопчик. І його батьки кажуть - вбила його байдужість лікарів. Вони вже подали заяву в поліцію.

У чому саме звинувачують медиків? І чому ті - подали на згорьованих родичів зустрічну заяву? Розкаже Інна Гогой.

Крізь сльози родичі маленького Давида розповідають, як тиждень тому він потрапив до обласної дитячої лікарні в Запоріжжі. Нібито - з обструктивним бронхітом. Хлопчик був активним, грався у відділенні з іншими дітьми. А 30 грудня його стан погіршився.

Ілона Дейнега, мати померлого хлопчика:

Он проснулся, его откапали капельницей и иммуноглобулин, вот это, и ему плохо стало. Мы говорим, зачем его вводить, у ребенка на него была уже единожды, один раз мы его вводили и у ребенка была реакция.

Зі слів мами хлопчика, чекати лікаря довелося близько пів години. Дитину перевели в реанімацію, де через кілька годин вона померла. У тому, що сталося, родичі Давида звинувачують лікарів.

Маргарита Дейнега, тітка померлого хлопчика:

Когда мы просили о помощи, все мамы слышали, как я выбегала неоднократно, это благо то, что я находилась рядом, потому что мама не могла оставить ребенка, он мог захлебнуться. При этом врачи не находились никто рядом.

Причину смерті дитини лікарі не повідомляють. Аби отримати відповіді на свої запитання, родичі хлопчика прийшли до лікарні.

Ірина, ліфтер Запорізької обласної клінічної дитячої лікарні:

Эти кричат ломают дверь кабины и из-за женщин мужчина со всей дури как ударил.

Юрій Борзенко, директор Запорізької обласної клінічної дитячої лікарні:

Экспертиза поставит все точки над "и", и скажет, кто виноват, и кто не прав, но доказывать силой на территории больницы, бить врача, бить медперсонал реанимации, громить мебель и двери - этого никто не позволял.

Чи є провина лікарів у тому, що сталося, нині з'ясовує поліція.

Олена Лебединська, начальник відділу комунікації ГУ Нацполіції в Запорізькій області:

Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 2 статті 140 Кримінального кодексу України, тобто невиконання чи неналежне виконання медичним чи фармацевтичним працівником своїх професійних обов'язків.

Водночас заяву правоохоронці отримали й від лікарів - щодо дій з боку родичів померлого хлопчика.