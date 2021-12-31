Жителі полінезійського острова Тонга першими зустріли 2022 рік [ Редактировать ]
Новий 2022 рік першими зустріли жителі полінезійського острова Тонга. Невдовзі після цього святкувати почали в Новій Зеландії. Та замість феєрверків в Окленді влаштували світлове шоу. Радіовежу та міст у центрі столиці прикрасили десятки тисяч вогнів. Далі новий рік зустрічала вже Австралія. Опівночі там у небо запустили шість тонн піротехніки. Засяяли салюти у формі кубів, завитків і навіть китів. Усе це запускали з барж поблизу найбільшого мосту в Сіднеї та культового оперного театру. Новий рік одна за одною вже відзначають країни Азії. Зокрема Північна Корея. На головній площі Пхеньяна тисячі людей спостерігали за феєрверками. За кілька годин 2022 рік дістанеться Європи. А потім рушить - на захід.
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